El portacontenedores Barcelona Maersk hace su primera escala en Barcelona

El barco Barcelona Maersk el pasado viernes en el Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portacontenedores Barcelona Maersk de la compañía de transporte homónima, "uno de los más modernos de flota", hizo el pasado viernes su primera escala en el Puerto de Barcelona, en la terminal APMT Barcelona, informa el puerto catalán en un comunicado este lunes.

Ha explicado que el barco, con capacidad de 17.480 TEUs, ha realizado operaciones de carga y descarga de contenedores, en el marco de la ruta que opera entre Europa y Asia.

Durante esta primera escala, el puerto ha acogido un acto conmemorativo con el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jordi Valls, en el que se ha entregado al capitán del barco una placa conmemorativa.

Carbonell ha dado la bienvenida al barco "a la ciudad que le da nombre" y ha explicado que ambos comparten también la ambición de avanzar hacia un transporte marítimo cada vez más sostenible.

Ha asegurado que los objetivos de Maersk y los del Puerto de Barcelona están "plenamente alineados" y que el paso de barcos como el Barcelona Maersk por el puerto contribuyen a alcanzarlos.