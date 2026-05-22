El PP acusa a Puente de eliminar frecuencias y plazas de trenes de alta velocidad en Tarragona

(I-D) La Presidenta Del PP De Tarragona, Maria Mercè Martorell; La Diputada Del PP El Congreso Elisa Vedrina, Y El Diputado En El Parlament Pere Lluís Huguet - PP

TARRAGONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en el Congreso Elisa Vedrina ha acusado este viernes al ministro de Transportes, Óscar Puente, de eliminar frecuencias y plazas de la línea Tarragona-Zaragoza-Madrid de alta velocidad.

Vedrina ha considerado que "la supresión de algunos trenes responde al proyecto del ministro para construir una línea directa entre Barcelona y Lleida y que aísla a Tarragona del mapa ferroviario de alta velocidad en España", ha informado el partido en un comunicado.

La diputada ha asegurado que se ha suprimido la parada en Tarragona del tren de las 8 de la mañana dirección Madrid y que Renfe ha habilitado una conexión media hora antes para retroceder hasta Barcelona para coger otro tren directo a Madrid.

"Será imposible viajar desde Tarragona a Madrid sin trasbordos. El tren que ha sido eliminado continúa circulando a la misma hora, pero han eliminado la parada en nuestra estación. Y no es por falta de viajeros", ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno "está consagrando la desconexión ferroviaria de alta velocidad" en la provincia de Tarragona para centrarlo todo, ha dicho, en Barcelona y Madrid.