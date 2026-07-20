El PP catalán ve la salida de Martínez Bravo como "síntoma del agotamiento" del Govern

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha afirmado que el nombramiento de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, en sustitución de la hasta ahora consellera, Mònica Martínez Bravo, es un "síntoma del agotamiento" del Govern que, dice, no gobierna y no afronta los problemas que preocupan a los ciudadanos.

En rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación ha dicho que "el relevo más importante que se debe afrontar es el del presidente de la Generalitat", Salvador Illa.

Fernández ha criticado que todo lo que hace Illa es "aquello que beneficia a Pedro Sánchez y a su interés personal", y, en cambio, sostiene, no se dedica a gestionar y poner sobre la mesa soluciones a los problemas de los catalanes.

PRESUPUESTOS

Preguntado por los Presupuestos de la Generalitat aprobados recientemente y la posibilidad de que el Govern intente aprobar nuevas cuentas de cara al 2027, ha dicho que el PP volverá a rechazarlas si son "iguales" que las de este año.

En este sentido, ha insistido en que estos no son los Presupuestos que necesita Catalunya y "eran los Presupuestos que necesitaban Salvador Illa y Pedro Sánchez".

Ha lamentado que el centro de la preocupación política del Govern pasa por "pactar y consensuar acuerdos y pactos oscuros en favor de la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa".

ELECCIONES MUNICIPALES 2027

Por otra parte, se ha referido al ciclo electoral que comenzará con las elecciones municipales del próximo año y ha advertido que el PP de Catalunya "dará la sorpresa" en estas elecciones porque tienen el mejor proyecto y la determinación de afrontar los debates sin complejos.

"Hay quien continúa analizando la política catalana con esquemas del pasado mientras nosotros estamos escuchando lo que pasa a pie de calle", ha expresado, y ha subrayado que los ciudadanos quieren ayuntamientos que gestionen mejor y dejen de poner la ideología por delante de las necesidades.

Así, ha defendido la experiencia de gobierno del PP en localidades como Badalona y Monistrol de Montserrat (Barcelona): "Allí donde gobierna el Partido Popular hay más gestión y menos propaganda, justo al contrario que el Govern de la Generalitat donde hay mucha propaganda y poca gestión".

Fernández ha puesto el foco en los ámbitos de la vivienda, la seguridad, la inmigración y los servicios públicos y ha señalado que las próximas elecciones municipales "no irán de debates identitarios ni de discusiones estériles que algunos intentan volver a alimentar" sino de mejorar la calidad de vida y facilitar la vida a las personas.