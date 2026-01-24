El PP critica que el Govern está "fuera de servicio" por los cortes en la red de Rodalies

Archivo - El portavoz del PP del Parlament, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha criticado que el Govern está "fuera de servicio" ante las nuevas interrupciones este sábado del servicio de Rodalies en Catalunya por revisiones en la infraestructura.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha asegurado que se trata de "un fracaso estructural que se repite una y otra vez como consecuencia directa de la dejadez y la incompetencia de la Generalitat", recoge la formación en un comunicado.

Según el PP este corte "ya no puede calificarse de excepcional, sino que se ha convertido en la prueba diaria del colapso permanente del sistema".

Así, el partido considera que los ciudadanos sufren un "maltrato cotidiano" y destacan que el Govern, a su parecer, no es capaz de dar explicaciones y plantear alternativas.

Según Fernández no se trata de un problema de competencias, sino de "un problema evidente de incompetencia" y ha añadido que, según él, los impuestos que pagan los catalanes no se traducen en servicios públicos de calidad.

"No hay soluciones, no hay un plan de alternativas y no hay asunción de responsabilidades", ha añadido Fernández.