El PP critica que el Govern negocie con ERC un tren orbital cuando no pueden "acabar la B-40"

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha criticado este lunes que el Govern negocie con ERC una sociedad de inversiones y un tren orbital cuando, a su juicio, no son capaces de "acabar la B-40".

En rueda de prensa, ha reaccionado así después de que 'El Periódico' haya publicado que la Generalitat y los republicanos ratificarán el pacto político de los Presupuestos en una comisión bilateral Govern-Estado, un acuerdo que prevé incluir el tren orbital, la sociedad de inversiones y un traspaso de competencias aún por concretar.

Sobre la sociedad de inversiones, Rodríguez cree que es "un nuevo chiringuito" que pretende gestionar unas infraestructuras que no se acaban de definir ni concretar, ha apuntado.

"Y ahora nos ponen sobre la mesa una infraestructuras como el tren orbital. Pero si no somos capaces de acabar la B-40, empezar a plantear una línea ferroviaria orbital, no es tener los pies en el suelo en este momento", ha añadido.

Tras lamentar que Catalunya aún no disponga de unos Presupuestos para este año que intuye que pueden llegar después de las elecciones andaluzas, Rodríguez manifestado que los "problemas" de los catalanes se mantienen con Salvador Illa al frente de la Generalitat.

"Ila prometió normalidad y esta normalidad, irónicamente, se está cumpliendo, Seguimos sin Presupuestos pero también con problemas de acceso a la vivienda, de seguridad, la huelga de educación y salud, Rodalies y con infraestructuras y proyectos parados", ha reprochado.

También ha advertido de que la presidencia de Illa tampoco ha servido para revertir unos "datos preocupantes en relación a la fuga" de empresas catalanas a otras comunidades.