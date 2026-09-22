El PP dice que decidirán si asisten a la cumbre educativa tras la comparecencia de Illa sobre PISA

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado este martes que decidirán su asistencia a la cumbre educativa "en función de lo que pase" en la comparecencia en el Parlament de este miércoles del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el informe PISA.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Roldán ha dejado abierta la puerta a la participación de su grupo en la reunión, después de que este mismo lunes el secretario general del partido, Juan Fernández, asegurara que "el PP no participará de un teatro que no va a ninguna parte".

"Tendremos la oportunidad con nuestro presidente de poder trasladar y explicar nuestras propuestas en educación y habrá un turno de réplica por parte del señor Illa. Por tanto, veremos si realmente está dispuesto a escuchar y aplicar estas recetas o no", ha sostenido Roldán en referencia a la comparecencia de Illa.

Respecto a la propuesta del presidente de prohibir la inteligencia artificial (IA) en los centros educativos hasta los 14 años, la portavoz ha dicho que tendrá que concretar en qué términos lo plantea.

"Porque ahora son todas propuestas supongo que para tapar un poco todo el desastre con las pruebas PISA", ha agregado.

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

Roldán ha explicado que el PP llevará al Debate de Política General (DPG) que se celebrará la semana que viene en el Parlament un "paquete contundente de medidas contra la delincuencia y contra la impunidad".

"Tiene que haber más policía en la calle, más Mossos d'Esquadra y también más Policía Nacional y más Guardia Civil. En Catalunya no sobran policías, lo que sobran son delincuentes", ha sostenido.