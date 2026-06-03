El PP enmendará la prórroga indefinida de las VPO que contempla la ley catalana de vivienda

Reunión entre Junts, PP y Vox con la Plataforma de afectados por la prórroga de las viviendas de protección oficial - PP

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avanzado que presentará una enmienda "para acabar con la prórroga indefinida de las viviendas de protección oficial" que contempla la Ley catalana de Medidas en materia de vivienda y urbanismo (11/2025).

Lo han informado en un comunicado este miércoles tras reunirse con la "plataforma de afectados por esta prórroga" junto a Junts y Vox en el Parlament.

Los populares han criticado que la ley establezca la extensión indefinida del régimen de VPO que debía extinguirse conforme a la normativa vigente en el momento de compra de la propiedad: "Ahora, a causa de esta prórroga indefinida, no pueden recuperar plenamente la propiedad de la misma".

El PP se ha comprometido a registrar una enmienda a la ley de acompañamiento para eliminar la prórroga de la calificación VPO "y permitir a los propietarios recuperar el pleno derecho sobre sus viviendas una vez finalizado el período de protección previsto en la compra-venta".

Según ha explicado el partido, afectados de municipios como Badia del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Barcelona han trasladado a los tres grupos parlamentarios presentes en la reunión "su preocupación por una medida que consideran injusta y contraria a la seguridad jurídica".