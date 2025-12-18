El PP exige a Sánchez e Illa responsabilizarse de las personas desalojadas en Badalona (Barcelona)

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, que "asuman su responsabilidad" con las centenares de personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) este miércoles.

"Estas personas tienen que ser atendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez y por el Govern de Salvador Illa, que son quienes han permitido que las fronteras estén abiertas de par en par", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament este jueves.

Fernández ha asegurado que lo ocurrido en el B9 "no es un caso aislado, es consecuencia directa de un marco legal que dificulta la defensa de la propiedad pública y también privada" y por ello pide responsabilidades a Sánchez e Illa.

"No es aceptable que una ley proteja más a quienes vulneran la legalidad que a quienes la cumplen", y ha afirmado que el modelo del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, es el modelo a seguir tanto en Catalunya como en el conjunto de España.

Finalmente, ha asegurado que el Ayuntamiento a quien tiene que ayudar es a las personas que están en la lista de espera y no "a las personas que se han resistido a esta desocupación".