El PP lanza una campaña para animar a los vecinos de Barcelona a seguir a la Selección en los bares

Campaña del PP en Barcelona 'Cuando vas al bar a ver a la Selección, ganamos todos' - PP BARCELONA

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lanzado la campaña 'Cuando vas al bar a ver a la Selección, ganamos todos' en la que anima a los vecinos de Barcelona a seguir a la Selección Española en su transcurso por el Mundial de Fútbol en los bares de la ciudad.

El presidente popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha sostenido que "los bares forman parte de la identidad de Barcelona" y ha recordado que ver los partidos en un bar también significa apoyar al sector, indica la formación en un comunicado.

"Queremos animar a los barceloneses a llenar los bares durante los partidos de la selección. Porque cuando vamos a ver el fútbol al bar ganan los restauradores, ganan los barrios y ganan los vecinos", ha concluido Sirera.