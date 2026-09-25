El PP de Lleida acusa a PSC, Junts y Vox de no prohibir el burka en la calle sino "legitimarlo"

Archivo - El presidente del PP de Lleida, Xavier Palau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Lleida ha acusado a PSC, Junts y Vox de no prohibir el burka en la vía pública sino "legitimarlo", al aprobarse este viernes en el pleno de la Paeria una ordenanza que permite prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público con los votos a favor de PSC, Junts y Vox y con los votos en contra de ERC, PP y Comú de Lleida.

En un comunicado este viernes, los populares han argumentado que esta nueva ordenanza "permite el uso del burka bajo el paraguas de la libertad religiosa", y han sostenido que toda persona que lleve el burka por motivos religiosos lo podrá seguir llevando sin conllevar ninguna sanción.

En concreto, la ordenanza asegura que la prohibición "no rige en lugares de culto, en espacios donde sea normal o habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en ejercicio de un derecho fundamental de acuerdo con la normativa vigente", una excepción que los populares vinculan a la libertad religiosa.

"SIN EXCEPCIONES"

El PP ha propuesto una iniciativa para prohibir el burka "sin excepciones", que no ha recibido el apoyo de ningún grupo municipal, y ha acusado a PSC, Junts y Vox de convertir Lleida en la primera ciudad española que autoriza oficialmente el uso del burka en la calle.

"El PP respeta plenamente la libertad de culto y la libertad religiosa. Pero el burka representa una amenaza para la seguridad en la vía pública, al impedir la identificación de la persona que lo lleva, y constituye también una expresión de desigualdad entre el hombre y la mujer", han subrayado los populares.

El PP presentó 76 enmiendas a la ordenanza y formuló una enmienda 'in voce' en el pleno en la que pedían eliminar las dos excepciones que recoge la norma, que fue rechazada con los votos de PSC, ERC, Junts, Comú de Lleida y la abstención de Vox.

Los populares han anunciado que formularán alegaciones a la ordenanza, y han acusado a los socialistas, "con el apoyo de Junts y la complicidad de Vox", de difundir un mensaje falso sobre la prohibición del burka en Lleida.