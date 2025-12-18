El PP llevará al TC la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha avanzado que su partido denunciará ante el Tribunal Constitucional (TC) la nueva ley catalana que regula el alquiler de temporada y habitaciones que se ha aprobado este jueves en el Parlament.

"Lo que se ha aprobado hoy es un ataque a la propiedad. No podemos garantizar el derecho a la vivienda debilitando el derecho a la propiedad", ha dicho en una rueda de prensa tras aprobarse la norma.

Fernández ha afirmado que la aprobación del proyecto de ley, que también contempla la creación de un registro de grandes tenedores, ha supuesto una "escenificación de quién gobierna Catalunya", en referencia a ERC y Comuns, socios de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.