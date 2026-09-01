El PP pide el cese de Niubó y tilda de "cobarde" el relevo de la secretaria general de Educación

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha tildado de "maniobra cobarde" el relevo de la secretaria general de la Conselleria de Educación de la Generalitat, Teresa Sambola, y ha pedido el cese de la consellera, Esther Niubó.

"No podemos consentir que esta secretaria sea la cabeza de turco. Es una maniobra cobarde para eludir la culpa política de la consellera y de propio presidente", ha sostenido en una rueda de prensa este martes en la sede del partido.

Fernández ha insistido en que Esther Niubó tiene "la responsabilidad directa de esta crisis", con una huelga convocada para el primer día de curso, el 8 de septiembre.

ILLA "DE VACACIONES"

Ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no estar presente en agosto: "Cuando el territorio que estás gobernando, en este caso Catalunya, vive una crisis educativa sin precedentes, cuando vive una crisis de inseguridad sin precedentes, cuando Catalunya está desbordada, colapsada, tenemos un Govern tan fallido, el presidente no se puede ir de vacaciones".

Y ha afirmado que "la evidente falta de resultados de su Govern, la incompetencia y la negligencia de su Govern" lo va a arrastrar al fracaso, y también ha acusado a Illa de anteponer los intereses de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los intereses de los catalanes.