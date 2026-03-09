El PP pide a Collboni revisar las calles pacificadas para mejorar la movilidad para personas ciegas

Archivo - Sirera en rueda de prensa. - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde Jaume Collboni revisar y rediseñar las calles con plataforma única para "asegurar que no supongan un obstáculo" para las personas ciegas o con discapacidad visual.

En un comunicado este lunes, Sirera ha advertido de que la eliminación de bordillos y referencias físicas claras "dificulta la orientación de muchas personas que dependen del tacto para desplazarse con seguridad".

Por ello, ha reclamado soluciones técnicas que permitan combinar la pacificación del tráfico con la accesibilidad universal, como la "instalación de pavimento podotáctil, la diferenciación clara de texturas entre zonas peatonales y de circulación y la creación de franjas de seguridad fácilmente identificables con bastón".