El PP pide la comparecencia de Niubó por la resolución del TSJC sobre el catalán en las aulas

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha anunciado este sábado la solicitud de comparecencia de la consellera de Educación, Esther Niubó, para explicar la posición del Govern ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que "rechaza que el catalán pueda ser considerado como la única lengua de cohesión en el ámbito educativo".

La resolución judicial responde a una denuncia presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Catalunya contra una disposición de la Conselleria "que pretendía establecer el catalán como único eje de cohesión lingüística en los centros educativos", informa el PP en un comunicado este sábado.

Fernández ha criticado la estrategia del Govern en materia lingüística y ha defendido un enfoque que garantice el respeto y la convivencia entre catalán y castellano: "No se puede proteger y defender el catalán mediante la imposición".

"Esas políticas han demostrado ser un fracaso de los partidos que utilizan la lengua como herramienta política", ha añadido, y ha asegurado que el modelo debe ser, a su juicio, la normalidad y la cordialidad entre las dos lenguas de Catalunya.

Por eso, el PP ha pedido a la consellera que dé explicaciones sobre las implicaciones de la resolución del TSJC y sobre cómo piensa "garantizar un marco educativo que respete los derechos lingüísticos de todos los alumnos".