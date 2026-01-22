El PP pide que Dalmau comparezca en el Parlament por Rodalies y Paneque y Parlón en comisión

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP catalán ha pedido que el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa debido a su hospitalización, comparezca en el Parlament por el "colapso" en Rodalies y que la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y la de Interior, Nuria Parlón, lo hagan en comisión.

En un comunicado, explican que quieren que detallen las circunstancias del accidente en Gelida (Barcelona), el estado de la red ferroviaria, las actuaciones previstas y que aclaren lo sucedido a la ciudadanía.

También han registrado una batería de preguntas parlamentarias para saber qué actuaciones ha llevado a cabo el Govern, en su año y medio de mandato, en materia de infraestructuras ferroviarias con el detalle de las inversiones ejecutadas, los proyectos paralizados, las inversiones que se han orillado por falta de presupuestos y las problemáticas expuestas por profesionales y usuarios del servicio.

"El colapso de la movilidad no es un problema de competencias, como intenta vender el independentismo para volver a reclamar traspasos, sino un problema de incompetencia de los gobiernos que han gestionado Catalunya durante años", ha sostenido el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández.

En su opinión, el respeto institucional no puede servir de excusa para eludir responsabilidades políticas "ya que más de 400.000 catalanes que utilizan el tren a diario para trabajar, estudiar o desplazarse se han visto atrapados en un sistema incapaz de ofrecer una alternativa eficaz ante una emergencia".