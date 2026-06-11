El PP pide al Govern que rechace la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad

Archivo - El diputado del PP, Hugo Manchón - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Salud del PP en el Parlament, Hugo Manchón, se ha dirigido en una carta a la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, para pedirle que rechace la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad impulsado por la ministra Mónica García.

Manchón ha exigido una rectificación "inmediata" para que Catalunya firme el documento que las otras 16 comunidades y las dos ciudades autónomas han remitido al Ministerio para reclamar la reapertura urgente de la negociación del estatuto, ha informado el PP en un comunicado este jueves.

En su escrito, ha recordado que el conflicto lleva "más de diez meses enquistado" debido a la que considera una decisión unilateral del Ministerio de aprobar en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de reforma del Estatuto sin el apoyo de los sindicatos, los profesionales y las comunidades autónomas.

Desde el PP apuntan que el Govern no ha rechazado el texto por "estricta naturaleza política", argumentando que se ha preferido evitar el conflicto con la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar), debido a que su formación es socia de coalición del PSC a través de los Comuns.

"Es una muestra más de un patrón que este grupo parlamentario ha denunciado reiteradamente: el Gobierno de Salvador Illa ha convertido también a Catalunya en un instrumento de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez, anteponiendo la conveniencia política de la coalición estatal a los intereses de los ciudadanos", señalan.