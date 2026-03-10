El PP pide a Illa convocar a los grupos y explicar "qué hará" ante las consecuencias de la guerra

El diputado del PP, Juan Fernández, en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido este martes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, convoque a los grupos parlamentarios para explicar "qué hará para poder ayudar a los catalanes" ante las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

En una rueda de prensa en la Cámara, Fernández ha alertado de que "el conflicto y la creciente inestabilidad en Oriente Medio, especialmente a raíz de la guerra en Irán, está generando ya tensiones económicas que van a acabar trasladándose directamente al bolsillo" de los catalanes, y por ello ha pedido a Illa tomar medidas.

En este sentido, ha reclamado a la Generalitat deflactar el tramo autonómico del IRPF para aliviar la carga fiscal: "Que deje de pedir nuevas competencias para contentar a sus socios de ERC y utilice las que ya tiene para ayudar al conjunto de los catalanes".

"ACTUAR CON ANTICIPACIÓN"

Asimismo, ha pedido que Illa inste al Gobierno de Pedro Sánchez a bajar el IVA de la energía y suprimir el impuesto sobre la generación eléctrica.

"Es el momento de actuar con anticipación y con responsabilidad. No podemos esperar a que la crisis golpee con toda su fuerza para empezar a reaccionar, los gobiernos tienen la obligación de anticiparse, de prever los escenarios y de proteger a los ciudadanos", ha sostenido.

Por ello, ha exigido a Illa estar "a la altura de las circunstancias" y utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a familias y empresas.

Por otra parte, Fernández ha pedido a Illa cesar a Miquel Iceta como presidente del PSC después que el diario 'El Español' haya publicado una supuesta conversación entre Iceta y Koldo sobre la contratación de su pareja en la aerolínea Iberojet.

"Si estas informaciones se confirman, estaríamos ante un caso claro de utilización de la influencia política para favorecer intereses personales", ha asegurado Fernández, que ha reclamado a Illa explicaciones inmediatas sobre este asunto.