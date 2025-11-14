El PP pide en el Parlament mejorar la climatización en escuelas de Terres de l'Ebre (Tarragona)

El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet con el presidente de la Junta Local del PP de Tortosa, Joan Arias - PP DE TARRAGONA

TARRAGONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este viernes una propuesta de resolución en el Parlament para pedir mejoras en la climatización de escuelas e institutos de Terres de l'Ebre (Tarragona).

En un comunicado, explican que el diputado popular Pere Lluís Huguet ha instado al Govern a realizar una auditoría técnica para evaluar el estado de las instalaciones y a habilitar sistemas provisionales de refrigeración y ventilación en centros que registren temperaturas habituales superiores a 27 grados.

También proponen establecer un protocolo de actuación ante oleadas de calor y frío así como crear canales de comunicación directa entre los centros educativos y la Conselleria de Educación.

Además, reclaman definir Terres de l'Ebre como área prioritaria de inversión en infraestructuras educativas por su mayor exposición climática y que se presente anualmente un informe público sobre el estado término y de climatización de los centros educativos de Catalunya.

Acompañado del presidente de la Junta Local del PP de Tortosa, Joan Arias, Huguet ha lamentado que centenares de alumnos y profesores de la zona tuvieron que asistir a clase, durante las primeras semanas del curso escolar, en condiciones "de extrema calor".

Ante ello, consideran que la respuesta del Govern de Salvador Illa ha sido "puramente reactiva", reprochando que no exista un plan integral de climatización escolar ni una inversión estructural que garantice que los centros educativos de la zona dispongan de aislamiento, ventilación y sistemas eficientes de refrigeración.