El PP pide al Parlament recibir a la selección española tras ganar el Mundial

Aficionados de la selección española durante la final del Mundial de fútbol 2026, en el barrio de Rocafonda, a 19 de julio de 2026, en Mataró, Barcelona, Catalunya (España). El delantero de la selección española Lamine Yamal creció en el barrio de Rocafon - Alberto Paredes / Europa Press

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha explicado que han registrado este lunes una petición dirigida a la Mesa para que la Cámara "impulse una recepción institucional" a la selección española tras ganar el Mundial.

Roldán ha solicitado que esta recepción se celebre "lo antes posible, como muestra de reconocimiento a un equipo que ha hecho historia y que ha despertado una enorme ilusión también en Catalunya", ha informado el PP en un comunicado.

Ha destacado el papel "decisivo que ha desempeñado el talento catalán", y ha afirmado que en Catalunya ha habido calles enteras llenas de banderas de España, plazas abarrotadas y miles de catalanes que han celebrado el triunfo de la selección española.

En el escrito, el PP recuerda que 9 de los 26 jugadores de la selección han nacido en Catalunya y que 8 integrantes compiten actualmente en clubes catalanes, lo que afirma que convierte su "éxito en un motivo de orgullo también para la sociedad catalana".

El deporte tiene la capacidad de unir, emocionar y representar lo mejor de nuestra sociedad. El Parlament debe estar a la altura de un momento histórico para el deporte español y para millones de catalanes", ha dicho Roldán.