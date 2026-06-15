El PP pide "proteger a los alumnos" de las Teresianes de Barcelona ante el futuro Museo Gaudí

Archivo - (I-D) Los concejales del PP, Juan Milián y Daniel Sirera, durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 31 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al gobierno del alcalde, Jaume Collboni, "proteger a los alumnos" del colegio de las Teresianes de la calle Ganduxer ante la instalación de un museo dedicado al arquitecto Antoni Gaudí en el centro.

"Las familias, los vecinos y la comunidad educativa tienen derecho a saber qué impacto va a tener este proyecto", ha sostenido el líder popular, que ha reclamado al consistorio transparencia y garantías para velar por la compatibilidad del museo con la actividad educativa.

En este sentido, ha defendido que "Barcelona necesita proyectos culturales de calidad, pero nunca a costa de la seguridad y el bienestar de los estudiantes", por lo que ha reclamado al gobierno municipal ofrecerles todas las garantías, propuesta que llevarán a la comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes de este martes.