El PP pide suprimir de los Presupuestos las subvenciones a Plataforma per la Llengua y La Bressola

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha avanzado que propondrán suprimir las subvenciones a entidades como Plataforma per la Llengua y a la red de escuelas asociativas La Bressola, entre sus enmiendas presentadas a los Presupuestos de la Generalitat de 2026.

"Son ayudas dirigidas a potenciar y a defender un modelo identitario e independentista que se han utilizado para hacer del catalán una herramienta de confrontación política", ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes.

Fernández ha tildado de "chiringuitos que defienden una posición política concreta" las entidades en defensa de la lengua catalana, y ha rechazado que se destine dinero público a mantenerlas.

"¿En qué han ayudado estas subvenciones millonarias a estas entidades en la defensa y protección del catalán? Estas ayudas no son ayudas dirigidas a promocionar y a defender y proteger el catalán", ha sostenido.

"MODELO ALTERNATIVO" A ILLA

El portavoz ha explicado que su grupo ha presentado 540 enmiendas a la ley de Presupuestos y a la ley de Medidas Fiscales (de acompañamiento a los Presupuestos), unas enmiendas que ha asegurado que son "a la totalidad del proyecto político que representa Salvador Illa".

"No porque cuestionen únicamente una partida o una decisión concreta, sino porque plantean un modelo alternativo a la Catalunya de Salvador Illa", y ha destacado las propuestas para reducir drásticamente los impuestos.

Los populares proponen suprimir el impuesto sobre viviendas vacías, reducir el canon del agua y revisar "diferentes figuras tributarias que penalizan a familias, autónomos y empresas".

"Mientras el Govern aumenta estructuras políticas e ideológicas que cuestan centenares de millones de euros, nosotros proponemos destinar estos recursos a sanidad, educación, vivienda y seguridad", ha agregado Fernández.

MÁS MOSSOS E INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

Las enmiendas del PP también proponen "reforzar la seguridad" aumentando el número de agentes de los Mossos d'Esquadra y los recursos policiales, así como creando nuevas infraestructuras de seguridad y más herramientas para los ayuntamientos.

"Sin seguridad no hay libertad, y sin seguridad tampoco hay prosperidad", ha subrayado el portavoz, que ha asegurado que la seguridad no es una cuestión ideológica, sino un derecho.

Y ha concluido que las enmiendas "representan una alternativa de gobierno, una manera diferente de entender Catalunya y la convicción de que Catalunya merece mucho más que la estafa que representa el PSC y Salvador Illa".

INSISTE EN RECLAMAR ELECCIONES

Por otra parte, preguntado por el 'caso Leire' y el 'caso Zapatero', Fernández ha afirmado se trata también del "caso Sánchez y el caso del sanchismo, que es corrupción y un Gobierno que no gobierna al servicio del interés general", sino por propio beneficio.

"Para acabar con esta vergüenza, para acabar con esta emergencia nacional, lo que es necesario es que el presidente del Gobierno dimita de forma inmediata y convoque elecciones", ha insistido.