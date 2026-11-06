El PP presenta para Tarragona una lista "renovada y con mucha experiencia"

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha presentado este viernes la candidatura del partido en la provincia para las elecciones generales del 29 de noviembre, una lista "renovada y con mucha experiencia" para contribuir al cambio en España.

En declaraciones a la prensa, la presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha destacado que es una lista que combina "el rigor y la experiencia" de las políticas de los últimos 3 años con la renovación y gente nueva y joven, como la cabeza de lista, Mónica Landete.

Acompañan a Landete el diputado en el Parlament Pere Lluís Huguet y la diputada en el Congreso esta última legislatura Elisa Vedrina, y les siguen el concejal de Cambrils David Chatelain, la abogada y criminóloga Eulàlia Carmona y el presidente del PP de Vila-seca José Martínez Raya.

Landete ha situado la vivienda, las infraestructuras, el empleo y la seguridad como prioridades de la candidatura, y ha asegurado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha abandonado la provincia".

En las elecciones generales de 2023, el PP recuperó el diputado por Tarragona que no tenía desde 2016, obteniendo 51.061 votos, siendo tercera fuerza, por detrás del PSC y de ERC.