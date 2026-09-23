El PP propone hermanar Barcelona con Ceuta y entablar una relación de "colaboración permanente"

Archivo - El candidato del PP a la Alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciado que los populares propondrán en el pleno de este viernes hermanar a la ciudad con Ceuta y entablar una relación de "colaboración permanente" para proteger a sus ciudadanos y defender la convivencia.

"Ante una situación de esta magnitud, nuestra ciudad debe demostrar solidaridad, cooperación y lealtad como ya hemos hecho con otras ciudades del mundo en momentos de dificultad", ha sostenido en un comunicado de la formación este miércoles.

Sirera ha defendido que el hermanamiento sea "algo más que un gesto", con intercambios educativos y culturales, colaboración policial, cooperación en servicios sociales, emergencias y protección civil y colaboración empresarial, deportiva y cultural.

Durante el pleno, el PP también preguntará al alcalde, Jaume Collboni, por la "decadencia en la que se siguen sumiendo" las calles de Barcelona por la proliferación de asentamientos en varias zonas, como la Ronda Litoral, Montjuïc y la Sagrera.

También pedirá que el consistorio reclame al Gobierno ampliar la protección de las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves para impedir que la pierdan al cumplir 26 años los hijos.