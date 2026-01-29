El PP rechaza el "pacto de país" por Rodalies e irá a la manifestación de plataformas de usuarios

El vicesecretario del PP, Juan Bravo, y el portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una rueda de prensa sobre la situación de Rodalies, a 29 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha rechazado este jueves participar en el "pacto de país" propuesto por el Govern para abordar la crisis en Rodalies, y ha avanzado que el partido irá a la manifestación de plataformas de usuarios convocada el 7 de febrero.

"No participaremos en un teatro liderado por el PSC", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament junto al vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, y en la que ha afirmado que ese gran acuerdo propuesto este miércoles por el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, solo tiene como objetivo contentar a Junts y ERC, según él.

"¿Pero qué pacto pretenden liderar sin estabilidad parlamentaria y sin presupuestos?", ha ironizado el portavoz, que ha afirmado que la solución es, a su juicio, la convocatoria de elecciones.

Fernández también ha asegurado que el PP participará en la manifestación convocada por plataformas de usuarios de Rodalies el próximo 7 de febrero: "Participaremos en todas las movilizaciones y protestas que sean necesarias, como hemos venido haciendo hasta ahora, para reivindicar soluciones a esta crisis ferroviaria".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL PARLAMENT

Preguntado por si el PP se plantea impulsar una comisión de investigación en el Parlament sobre el accidente de la R4 en Gelida (Barcelona), tras anunciar el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, una comisión de investigación en el Senado, Fernández ha asegurado que estudiará la posibilidad.

"El grupo se reserva la posibilidad de estudiar la vías necesarias para poder esclarecer lo que pasó en este accidente y para poder, sobre todo, aclarar cómo solucionaremos esta crisis", ha agregado.