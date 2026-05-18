El PP reclama la conexión directa entre Tarragona, Reus y Barcelona por la línea de alta velocidad

El diputado del PP en el Parlament Pere Lluís Huguet - PP

TARRAGONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este lunes al Parlament la conexión directa entre Tarragona, Reus (Tarragona) y Barcelona por la línea de alta velocidad con la puesta en funcionamiento del ramal ferroviario norte de Vila-Seca, que ya está construido.

El grupo parlamentario ha registrado una propuesta de resolución para "desencallar una infraestructura que ya está construido y que solo espera autorizaciones administrativas y técnicas necesarias para ponerla en funcionamiento", informa el PP en un comunicado.

El diputado Pere Lluís Huguet ha lamentado en el mismo comunicado que "la falta de un servicio Avant operativo desde Tarragona y Reus hasta Barcelona perpetúa una asimetría territorial injusta respecto a otras zonas de Catalunya y España", y ha afirmado que el único obstáculo para conectar las tres ciudades es administrativo y político.