El PP de Tarragona aboga por "huir del ecologismo de despacho" para proteger a los pescadores

La presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha abogado por "huir del ecologismo de despacho" para proteger a los pescadores y ha asegurado que hay otra forma de hacer las cosas pensando en la sostenibilidad y el impacto socioeconómico.

Lo ha dicho en un comunicado este sábado en el que ha afirmado que es una situación "muy complicada" para un sector importante de la ciudad y la provincia de Tarragona.

La diputada y portavoz de la Comisión de Pesca en el Congreso, Rosa Quintana, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de considerar esencial el sector tras la pandemia, ahora "viva descansando y sentado en su silla mientras se dedica a decir a los pescadores que todos los males vienen de Europa".