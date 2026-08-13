El PP de Tarragona tilda de "pésima" la planificación ferroviaria en el eclipse y pide más medios

Archivo - La presidenta provincial del PP en Tarragona, Maria Mercè Martorell, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Tarragona ha tildado de "pésima" la planificación de los servicios ferroviarios en la provincia durante el eclipse solar total de este miércoles, y ha pedido más medios para gestionar el servicio de Rodalies.

Según la presidenta del PP de Tarragona, Maria Mercè Martorell, las imágenes del caos de este miércoles son habituales en Tarragona: "La gestión del servicio de Rodalies de Catalunya es deficiente. Deben ponerse más medios y cordura", recoge un comunicado este jueves.

Ha explicado que el Govern de la Generalitat ha promocionado durante meses el evento, pero que no ha puesto suficientes medios para garantizar la seguridad y movilidad de miles de personas, y ha indicado que las diferentes situaciones deberían haberse previsto y programado más refuerzos.