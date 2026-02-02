El PP ve "instrumentalización política" en la manifestación por Rodalies y finalmente no participará

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha criticado la "instrumentalización política" de algunas entidades de la manifestación por el servicio de Rodalies del próximo sábado en Barcelona, y ha anunciado que el partido finalmente no participará.

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha asegurado que el PP apoya tanto a las entidades convocantes, Dignitat a les vies y la Plataforma de Promoció del Transport Públic como a los usuarios de Rodalies, pero no "al intento de determinadas entidades de apropiarse con finalidades políticas" la protesta.

"No creemos que Òmnium Cultural tenga que formar parte de esta manifestación, pero es que está habiendo otro debate con otras pseudoentidades como el Consell de la República o la Assemblea Nacional Catalana por apropiarse de esta protesta", ha afirmado.

Lo ha dicho en referencia a la participación de Òmnium en la manifestación convocada por entidades el sábado por la tarde, así como por la protesta convocada por la ANC y el CdRep el mismo día 7 por la mañana.

"Como partido no apoyamos una protesta en la que pueda haber otras reivindicaciones que se escapen de la estricta queja por el funcionamiento de Rodalies y que tengan otras determinaciones políticas. Por tanto, como organización no damos apoyo, eso no quita que a nivel individual puedan asistir personas del PP o vinculadas al PP", ha agregado Rodríguez.

RELACIÓN CON LAS ENTIDADES

Preguntado por la negativa de los convocantes de la manifestación a que el PP, a quien ven "responsable de años de desinversiones en Catalunya", participe en la protesta, el líder del PP catalán ha afirmado no tener conocimiento de esta posición de las entidades.

"No tenemos conocimiento de que esto haya sido así, la relación que hemos mantenido con estas entidades ha sido y es cordial", ha sostenido.

Las entidades convocantes aseguraron que "en ningún caso son bienvenidos a esta movilización civil, donde quieren participar haciendo un acto interesado de propaganda, hipocresía y provocación" después de que el PP anunciara su intención de participar en la protesta.

DIMISIÓN DE PUENTE Y PANEQUE

Por otra parte, Rodríguez ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, como la de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por "la desinformación constante" a los usuarios así como la falta de alternativas disponibles.

"Tenemos un Govern fuera de servicio, el Govern del PSC prometió que en la teórica Catalunya postprocés habría normalidad, y la normalidad que nos encontramos es que los problemas que ya sufría el conjunto de ciudadanos se continúan reproduciendo", ha criticado.

Finalmente, ha abierto la puerta a presentar iniciativas en el Parlament como por ejemplo en forma de moción para vehicular la petición de dimisión de la consellera: "Es muy posible que sí".

El PP también "valorará" la posibilidad de proponer una comisión de investigación en el Parlament como ya anunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que harían en el Senado.