El PP ve "utilización política" en el debate del catalán en la escuela y pide aplicar sentencias

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado la "utilización política" que, a su juicio, hay en torno al debate sobre el catalán en la escuela y ha pedido que se apliquen las sentencias que anulan parcialmente el decreto para blindar el catalán en las aulas.

En una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, Fernández ha subrayado que "la protección del catalán se debe hacer poniendo en el centro de atención y de interés a los alumnos y no la utilización política" y ha defendido una ley de trilingüismo con un mínimo de 25% de castellano, de catalán y de inglés en las escuelas catalanas.

Lo ha dicho preguntado por el 'no' del PP en la Junta de portavoces del Parlament a debatir en el pleno la proposición de ley de la CUP en defensa del catalán en las escuelas tras la orden del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico.

ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES

Por otra parte, Fernández ha anunciado que el PP llevará al pleno del Parlament de la semana que viene una interpelación al Govern sobre el caso de la eutanasia de Noelia "que derive en una posterior moción con medidas concretas para mejorar la atención que la administración debe prestar a las personas vulnerables".

El PP también ha avanzado una "batería de acciones parlamentarias para pedir explicaciones a los consellers competentes en este caso" para saber si se prestó la atención adecuada a la joven de Barcelona que ejerció el derecho a la muerte asistida.

"Cuando una persona llega a una situación límite, el deber de las instituciones no es limitarse a validar esa situación, sino a explorar todas las vías posibles para mejorar esa vida", ha sostenido.

Ha acusado a la izquierda de tener un discurso hipócrita con esta cuestión y ha concluido: "Ahora mismo el debate no ha de ser eutanasia sí o eutanasia no, que también se ha de afrontar. El debate y nuestros esfuerzos deben estar centrados en qué ha fallado el sistema".