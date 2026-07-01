El PPC no descarta que se tenga que "estudiar" traer observadores internacionales a las elecciones

El nuevo secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, durante una rueda de prensa posterior al Comité de dirección del PP de Catalunya, a 29 de junio de 2026 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya (PPC), Juan Fernández, ha asegurado que no descarta que se tenga que "estudiar" la posibilidad de traer observadores internacionales para supervisar las próximas elecciones.

Lo ha dicho una entrevista este miércoles por la noche en '3CatInfo' recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que "existe una desconfianza creciente" hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fernández ha señalado las políticas de Sánchez como motivo de esa desconfianza, y ha apuntado a la disposición adicional recogida en la Ley de Memoria Democrática, la conocida como 'ley de nietos': "Nos está dando pistas".

"¿De verdad hacía falta aprobar de prisa y corriendo una disposición administrativa como esta? ¿De verdad esta disposición administrativa no puede ser aprobada por ley, por consenso, con acuerdo de todos los partidos y con una reflexión profunda de qué alcance tiene que tener esta nacionalización?", ha cuestionado.

"NO ES DE FIAR"

El secretario general de los populares catalanes ha subrayado que Sánchez "no es una persona de fiar, que está rodeado de corrupción y que ha practicado corrupción política" para mantenerse en el poder.

Preguntado por qué es lo que considera corrupción política, ha apuntado que "la compra de votos" de Junts, ERC, Bildu y PNV, pactos que no considera equivalentes a los alcanzados en el pasado por el PP con CiU.

"El PP de Aznar llegó a un pacto con Convergència i Unió en que los pactos, los acuerdos, estaban dentro de la Constitución y donde, al final, se mejoraba el autogobierno que yo defiendo para mejorar la vida de los ciudadanos", ha agregado.

Por otra parte, ha insistido en la moción de censura y la convocatoria electoral posterior o que Sánchez dimita, y ha reiterado que "aquellos que decidan no facilitar una moción de censura y hacer de salvavidas de Pedro Sánchez son cómplices de su mala gestión y de su corrupción".