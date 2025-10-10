Preacuerdo para cerrar la fábrica de MM Fiber Packaging en Montcada (Barcelona) con 91 despidos

BARCELONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección de MM Fiber Packaging y los sindicatos han alcanzado un preacuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) para cerrar su fábrica de envases y embalajes de cartón en Montcada i Reixach (Barcelona), que supone el despido de 91 empleados.

Tras 18 horas de negociación, el acuerdo se ha cerrado este viernes por la mañana en la mediación en la sede de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, según han informado fuentes del departamento a Europa Press.

Los trabajadores recibirán una indemnización de 33 días por año trabajado y un lineal de 10.000 euros, un acuerdo que deberán ratificar en una asamblea prevista para este viernes a las 13.30 horas.

Los sindicatos habían empezado una huelga parcial indefinida con franjas de 4 horas cada día para cada turno de la jornada laboral, y el martes organizaron una concentración delante del Parlament de Catalunya, en el Parque de la Ciutadella de Barcelona.

En rueda de prensa, el presidente del Comité de Empresa de MM Fiber Packaging, Francisco Martínez, afeó a la dirección haber impulsado ERE que afecta al 90% de la plantilla --91 de 105 empleados-- para "industrializar Madrid", donde tiene dos naves.