El precio del alquiler en Catalunya sube un 0,8% en zonas tensionadas y crece por debajo de la inflación

Archivo - Fachada de un edificio en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en los municipios de Catalunya declarados zona tensionada se ha mantenido estable con un avance del 0,8%, una cifra que se sitúa por debajo de la inflación acumulada del 3,1% según los datos del tercer trimestre de 2025 publicados por el Incasòl.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha detallado que en Barcelona ciudad los precios han bajado un 3,3% acumulado desde principios de 2024, mientras que en las localidades sin regulación el coste del arrendamiento ha subido un 5,7%, informa la Generalitat en un comunicado este domingo.

Durante este periodo, el precio medio mensual se ha fijado en 1.153 euros en la capital catalana y en 894 euros en el resto de zonas con mercado tenso, una tendencia que rompe con la serie histórica anterior a la contención donde los incrementos siempre superaban al IPC.

El mercado ha registrado un saldo positivo de 1.584 nuevos contratos de alquiler habitual en toda Catalunya, de los cuales 1.181 se ubican en municipios tensionados, mientras que los contratos de temporada han anotado su segundo menor crecimiento desde la entrada en vigor de la norma.

El precio medio del alquiler en el conjunto del país durante este tercer trimestre se ha situado en los 876,83 euros.