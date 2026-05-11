El Premi Llibreter selecciona las obras nominadas en sus 6 categorías

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Premi Llibreter del Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciado las obras nominadas en las 6 categorías, cuyos ganadores se conocerán el 17 de junio en Barcelona, informa este lunes en un comunicado.
Los nominados en la categoría de Literatura Catalana son 'Animals inexpressius' (L'Altra Editorial), de Xavier Mas Craviotto; 'Sau' (Males Herbes), de Ferran Garcia, y 'Virgil' (Edicions de 1984), de Quim Español.
En Otras Literaturas lo son 'Jamila' (Karwan', de Txinguiz Aitmàtov; 'Si no fos per les síl·labes de dissabte' (Tránsito/Les Hores), de Mariana Salomao Carrara, y 'Cop de llum' (La Segona Perifèria), de Rita Bullwinkel.
En la de Álbum Ilustrado están nominados 'Ingràvida' (Bookolia), de Raquel Catalina; 'L'oficina d'en Walter' (Joventut) de Jule Wellerdiek, y 'El racó de pensar' (Litera), de Pieter Van den Heuvel.
En Infantil y Juvenil de Literatura Catalana 'El vol de Farasha' (Bromera) de Mafalda Bellido Monterde y Mar Silvestre, 'Un abric vermell' (Bindi Books) de Alba Dalmau y Albert Arrayàs, y 'Cartes imprevistes' (Animallibres), de Tina Vallès y Mercè Galí, mientras que en Otras Literaturas lo son 'El gegand de ferro' (Blackie Books) de Ted Hugues, 'Kili, servei de missatgeria màgica' (Bromera) de Eiko Kadono y 'D'aquí a vint-i-quatre segons' (Sembra Llibres) de Jason Reynolds.
En la categoría de Ensayo, Pensamiento y Otras Narrativas se ha nominado a 'La lluita pel domini de la Mediterrània' (Veles i Vents Edicions) de David Abulafia; 'La pregunta 7' (Periscopi) de Richard Flanagan y 'La passió dels estranys' (Galaxia Gutenberg) de Marina Garcés.
El Premi Llibreter es un reconocimiento otorgado por las librería agremiadas de Catalunya con el objetivo de poner en valor obras que destacan por su calidad literaria independientemente de su eco y reivindicar el oficio de librero y su papel de suscriptor.