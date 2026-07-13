Los premiados en los Princesa de Girona 2026 animan a los jóvenes a descubrir su talento

Los galardonados de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde este martes se celebrará la gala - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 6 galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026 han animado este lunes a los jóvenes a descubrir su habilidad y talento interior y trabajarlo para conseguir un futuro mejor, en una edición en la que la fundación estrena nuevo lema, 'Talento joven en acción'.

En rueda de prensa en el Liceu de Barcelona, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega este martes, el director general de la fundación, Salvador Tasqué, ha explicado que la fundación defiende que "todos los jóvenes tienen un talento interior y necesitan espacios para desarrollarlo".

El tour del talento arrancó en enero y ha contado con 56.000 jóvenes participantes, estos días culmina con las actividades vinculadas a la ceremonia de los premios y el hilo conductor de la ceremonia será que el talento joven "genera movimiento".

La gala de este martes, que encabezarán los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, está pensada como una "experiencia escénica contemporánea e inmersiva" centrada en el talento joven como una realidad que se construye colectivamente y contará con una coreografía creada por la compañía de Sílvia Batet.

Durante la rueda de prensa de este lunes, la directora de los premios, Íngrid Aznar, ha presentado a los jóvenes reconocidos en los Premios Princesa de Girona 2026: Hatim Azahri, Patricia Aymà, Gemma Blasco, Rafael Luque, Mercedes Bidart y José Eduardo Méndez.

GALARDONADOS

En su intervención, Blasco ha explicado que su película 'La Furia' es una cinta "con zonas de incomodidad pero que hace preguntas y plantea las cuestiones más incomodas" de la sociedad, y a los jóvenes les ha insistido en que encuentren una habilidad que les guste y que también haga un bien a la sociedad.

Aymà ha recordado que nació con bronquios inmaduros y que, tras constantes visitas al hospital, tenía "animadversión a las bacterias" pero que se dedica a investigar aquellas bacterias que hacen bioplásticos: "Es un trabajo con mucho propósito. Podemos lograr una biotech desde España para cambiar el futuro y resolver el problema de los microplásticos persistentes".

Por su parte, Luque recuerda que con 12 años descubrió desde su pueblo, en Córdoba, su pasión por el espacio, tras observar a Saturno desde un telescopio, y desde entonces acumula miles de horas de observación, y reitera su voluntad de convertir a España en referente en la investigación de los exoplanetas: "Creo que tenemos un potencial que está por explotar".

Azahri, nacido en Nador (Marruecos), recuerda las injusticias que vio desde pequeño en su barrio, el Poble-sec de Barcelona, y cómo en 2019 constituyó la asociación Joves Units pel Poble-sec, con la que empezó a reivindicar un espacio público amable, útil y práctico, y destaca que "el cambio es posible" desde la cooperación.

PREMIOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Bidart, de Argentina, recibe el premio Internacional CreaEmpresa por Quipu Lab, con la desarrollan alternativas para evaluar el riesgo para acceder a un crédito y que ya han atendido a más de 40.000 personas y micronegocios: "Hay dinero, el problema es la información".

Por último, Méndez (de México), especializado en abundancias químicas y el estudio de nebulosas ionizadas, ha señalado que cuando descubrió este ámbito se dio cuenta de que no solo era bello, sino que también era útil, porque permite "entender la química, que al final permite entender la huella del universo".