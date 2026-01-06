El Premio Nadal y el Josep Pla se fallan este martes en una velada literaria en Barcelona

Archivo - Estatuilla del Premio Nadal en Barcelona, Cataluña (España), a 6 de enero de 2021 - Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 82 Premio Nadal de novela y el 58 Premi Josep Pla de prosa catalana se fallarán este martes en la tradicional velada literaria en el Hotel Palace de Barcelona, que supone el arranque de galardones literarios del año.

El Premio Nadal 2026, dotado con 30.000 euros, ha recibido 1.207 originales, "una altísima participación", según ha informado la editorial Destino, y el jurado está formado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y el editor Emili Rosales.

De las novelas recibidas, el jurado ha seleccionado cinco finalistas: 'Edoardo C.', de Alba Ramírez Roeznillo; 'El agente de África', de Marius de Montenoir (seudónimo); 'Ruge otro día estival', de Oriol Arce (seudónimo); 'Las urracas', de Paula Gil, y 'La Musique', de Clara Schumann (seudónimo).

Las obras que se han presentado al Premio Nadal reflejan una gran variedad de opciones literarias, el cuidado por la prosa y la elaboración literaria de la mayoría de los textos presentados, con la novela negra y el thriller como género preferente, con especial atención a historias de trasfondo feminista, histórico, fantástico o de vínculo con la naturaleza.

PREMI JOSEP PLA

En la misma velada literaria se entregará el 58 Premi Josep Pla de prosa en catalán, dotado con 10.000 euros, y al que se han presentado un total de 42 originales.

El jurado de esta edición está formado por Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y la editora Glòria Gasch, y entre las obras conviven novelas históricas, narrativa memorialística e intimista, dietarios, obras de ensayo, de género fantástico y thrillers.

Ha seleccionado como finalistas 'Botes de vaquer', de Francesc Duch Casanova; 'El combat contra el desencís', de Regina Climacus (seudónimo); 'La terra de Trapanada', de Laura Millan; 'L'altra', de Pepa Pla (seudónimo), y 'Si les parets parlessin', de Rita de Vallalta (seudónimo).

La novela ganadora del Premio Nadal en la edición del año pasado fue 'El secreto de Marcial', de Jorge Fernández Díaz, y la del Premi Josep Pla fue 'L'art de ser humans', de David Bueno.