El Premio Princesa de Girona Social 2026 Hatim Azahri defiende la labor comunitaria en la calle

El activista Hatim Azahri durante su intervención. - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El activista comunitario y Premio Princesa de Girona Social 2026 Hatim Azahri ha defendido la labor comunitaria en la calle con jóvenes para garantizar la convivencia durante el acto inaugural de este lunes de la 35 Escuela de Verano de la Diputación de Barcelona, indica la corporación en un comunicado.

"La estrategia debe ser acercarse a los jóvenes y establecer contacto y vínculo a través de la proximidad, pisar calle para hacer mapeo de su realidad, de los espacios que ocupan, de lo que les interesa, generar actividades inclusivas y accesibles y crear red social implicándoles en la transformación del espacio público", ha sostenido.

Azahri es presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-Sec, con la que impulsa un proyecto de participación juvenil con el deporte como herramienta de inclusión y acción comunitaria.

Durante su conferencia en la jornada, que reúne a 300 profesionales municipales para debatir sobre derechos sociales y convivencia hasta el viernes, ha reivindicado el valor estratégico del espacio público porque supone "un segundo hogar para muchas personas jóvenes".

Ha remarcado la importancia de los educadores de calle, del papel de los liderazgos positivos en el barrio, de la transferencia de conocimiento, de la necesidad de equipamientos, de crear mesas comunitarias y de elaborar estrategias de mejora de la convivencia con una visión transversal.