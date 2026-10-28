Los Premios +50Emprende de la Fundación Endesa llegan a Barcelona para conocer talento senior

Uno de los participantes de los Premios +50Emprende - ENDESA

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios +50Emprende han hecho parada este miércoles en Barcelona tras iniciar su gira el 14 de octubre en Madrid, y han contado con 20 presentaciones con el objetivo de "identificar y dar apoyo a nuevas ideas y proyectos de negocio impulsados por emprendedores senior.

Los premios están impulsados por SAVIA, proyecto de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Máshumano y la productora 02:59 films, ha informado Endesa en un comunicado.

El certamen visitará Toledo el 4 de noviembre, Sevilla el 2 de diciembre y volverá a Madrid el 16 de diciembre.

Como punto final del recorrido, visitará Palma de Mallorca (Islas Baleares) el 14 de enero.

OCTAVA EDICIÓN

Los premios celebran su octava edición y tienen la voluntad de ser una plataforma que fomente "un cambio cultural necesario para erradicar los prejuicios por edad en el entorno laboral".

La convocatoria está abierta hasta el 17 de enero de 2027 con 33.000 euros totales en metálico en 6 premios, además de 20.000 en especie que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO o Datahack.