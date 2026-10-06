Los premios BNEW 2026 reconocen 8 'startups' que impulsan la "nueva economía"

Imagen de los ganadores de los premios BNEW 2026 - CZFB

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de los premios BNEW han galardonado a Alongside, TORCH, NoctuRNA Therapeutics, Altum Sequencing, Timbal AI, POTS, UVNÉ y H2 Dron Energy, una empresa emergente por cada vertical de este año de la Barcelona New Economy Week (BNEW), en reconocimiento su capacidad de aportar soluciones en sectores estratégicos de la "nueva economía".

La entrega tuvo lugar la noche del lunes, en el marco de la BNEW 2026, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) del 5 al 7 de octubre, durante un acto presidido por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, informa el CZFB este martes en un comunicado.

En total, más de 100 empresas emergentes presentaron sus candidaturas para optar a los galardones a través del BNEW Startup Innovation Hub, de entre las cuales el jurado seleccionó a 40 finalistas.

GANADORES

Alongside ha sido reconocida como la mejor 'startup' de la vertical de Gaming por el desarrollo de una herramienta digital de acompañamiento emocional dirigida a niños en tratamiento oncológico, y TORCH he recibido el reconocimiento en la vertical Energy, gracias a un dispositivo patentado de IA Verde capaz de operar de manera autónoma mediante energía solar.

En la vertical de Science, los premios han reconocido a NoctuRNA Therapeutics por su desarrollo de terapias basadas en ARN circular para abordar enfermedades raras neurodegenerativas, neuromusculares, y enfermedades infecciosas, y en la de Health a Altum Sequencing por su tecnología para detectar señales tumorales mínimas a partir de una muestra de sangre.

En la categoría Agrofood, POTS ha sido reconocida por su modelo de consumo basado en la reutilización de envases, y en la de Talent, UVNÉ ha recibido el reconocimiento por su propuesta para acompañar el desarrollo profesional de personas inmigrantes latinoamericanas en España.

H2 Dron Energy ha sido reconocida en la vertical de Aviation&Space por el desarrollo de sistemas de propulsión mediante hidrógeno para drones profesionales, y el premio a la mejor 'startup' de IA ha sido para Timbal AI, en reconocimiento a la creación de un ecosistema tecnológico integral que permite a las empresas crear, ejecutar, gobernar y utilizar aplicaciones de inteligencia artificial adaptadas a su negocio.