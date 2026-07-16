Los Premis Cambra de Terrassa 2026 reconocen a Isotubi, Window Sight, Herix, Vicente Torns y B.Braun

Galardonados de los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa (Barcelona), con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el presidente de la Cámara, Ramon Talamàs, y la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez - EUROPA PRESS

El acto cuenta con actuaciones del Esbart Dansaire de Rubí como hilo conductor

RUBÍ (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

Las empresas Isotubi, Window Sight, Herix y Vicente Torns han sido galardonadas este jueves con los Premis Cambra 2026 de la Cámara de Terrassa (Barcelona), que también han destacado la trayectoria empresarial de la familia Braun, propietaria del grupo empresarial B.Braun.

El acto se ha celebrado en el Casino de Rubí (Barcelona), dentro de la celebración del 140 aniversario de la Cámara de Terrassa, y ha contado con la participación del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, y el presidente de la Cámara, Ramon Talamàs.

Window Sight, SL ha ganado el premio a la innovación en la transformación digital, que ha sido recogido por el cofundador y ceo de la compañía, Pol Rosset, y se lo han entregado el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y el vicepresidente primero de la Cámara de Terrassa, Emili Pablos.

La directora comercial de Isotubi, SL, Juliana Dorn, ha recibido el galardón a la internacionalización, entregado por el director comercial de Banca d'Empreses de CaixaBank en Barcelona, Xavier Garcia, y el vicepresidente segundo de la Cámara, Nacho Navarro.

El premio a la mejor iniciativa emprendedora ha sido para Herix y lo ha recogido su creadora y fundadora, Pilar Moreno, de manos del director territorial de Vitaly, Pere Arch, y del delegado de la Cámara en Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal, Joan Franquesa.

Vicente Torns, SAU ha recibido el premio a la estrategia de criterios ESG:lo ha recogido su ceo, Vicens Torns, y ha sido entregado por el director general de Bidons Egara, Joaquim López, y el vicepresidente tercero de la Cámara, Robert Navarro.

PREMIO A LA TRAYECTORIA

La Cámara también ha reconocido con el premio a la Trayectoria Empresarial 2026 la familia Braun, impulsora del grupo empresarial B. Braun, con fuerte presencia en Rubí y que cerró 2025 con una facturación de 9.400 millones de euros y una plantilla de 64.000 empleados.

El conseller Sàmper, la alcaldesa Martínez y Ramon Talamàs han entregado el premio (que no está sometido a concurso) al consejero delegado de B. Braun, Christoph Müller.

ESBART DANSAIRE

El evento de este año ha contado con las actuaciones del Esbart Dansaire de Rubí, una entidad centenaria de danza catalana tradicional de creación contemporánea, que bajo la dirección artística de Adriana Monté ha adaptado diferentes coreografías inspiradas en las categorías premiadas para crear un hilo conductor del acto.

Estos premios reconocen cada año a personas y empresas que destacan por su contribución al tejido económico y empresarial de la demarcación y el conjunto de Catalunya.