Los Premis COACB celebran su XX edición con más de 300 representantes del sector comercial

Los premiados junto a Ricard Penas, Marta Angerri, Nadia Quevedo y Sam Nuñez - COACB - SERGI BRIET

BARCELONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los premios del Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona (COACB) celebraron su XX edición este viernes por la noche en el Palau de la Música Catalana ante más de 300 profesionales y personalidades del sector comercial, informa la entidad este sábado en un comunicado.

El premio en la categoría Innovación fue para el colegiado Amancio Solana Pérez, que trabaja en el sector de la maquinaria y productos por el medio ambiente, y que ha desarrollado un modelo de agencia comercial innovador basado en un hub de demandas medioambientales.

En la categoría Empresa ganó Luis Roca & Partners, especializada en consultoría, representaciones y trading enfocada en el sector agroalimentario: ayuda a empresas a captar clientela, localizar productos y proveedores.

La categoría Trayectoria recayó en el colegiado Lluís Vilà Planas, del sector de marroquinería y complementos vinculado al Colegio durante más de 38 años, colaborando para materializar proyectos feriales como Expopell.

FOMENT DEL TREBALL

También hubo un premio especial a una entidad colaboradora, Foment del Treball, que colabora con el COACB desde los inicios hace 100 años, y se ha destacado la figura de su presidente, Josep Sánchez Llibre, que recogió el premio.

Asistieron la directora general de Comercio de la Generalitat, Marta Angerri; la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo; el diputado adjunto en el Área de Comercio, Consumo y Salud Publica de la Diputación de Barcelona, Sam Nuñez, y el presidente del COACB, Ricard Penas.