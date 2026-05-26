Los Premis GAC 2026 reconocen a Francesc Torres, la Galería Mayoral y la Fundació Bassat

Francesc Torres, Carme Orellana, Lluís Bassat y Jordi Mayoral - HYDRA MEDIA/GAC

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los Premis GAC 2026 han reconocido al artista Francesc Torres y la Galería Mayoral, con los galardones honoríficos, y a la Fundació Carme & Lluís Bassat con el de fomento de las artes visuales en la Nit del Galerisme celebrada este martes en el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba).

Los galardones, liderados por la asociación Galeries d'Art de Catalunya y con la colaboración de la asociación Art Barcelona, han repartido premios que reflejan "una fotografía de la vitalidad del sector en Catalunya, pese a las dificultades que debe encarar en su día a día", informa GAC en un comunicado.

La Galería Mayoral ha recibido el premio honorífico a una trayectoria como galerista por haber sido "motor clave en el panorama galerístico de la Barcelona de los últimos 40 años" y ser testigo de la transformación y evolución cultural de la ciudad.

Ha reconocido con el premio honorífico a una trayectoria como artista a Francesc Torres por ser uno de los artistas visuales de referencia en Catalunya, siendo pionero en el videoarte y adaptando las videoinstalaciones como técnica de expresión y de exposición de un lenguaje narrativo basado en las nuevas tecnologías.

El premio al fomento de las artes visuales ha sido para la Fundació Carmen & Lluís Bassat, nacida hace 25 años con el objetivo de apoyar a los colectivos más vulnerables, por su "papel central" en la conservación, el estudio y la difusión del arte.

El GAC al coleccionismo ha sido para la Col·lecció Nacional de la Generalitat por su apuesta por arte contemporáneo, la fotografía, el cómic y la memoria histórica, "consolidada como un verdadero activo de país".

EXPOSICIONES

Otros galardones han sido el premio a la crítica para Ricard Mas, el de medio de comunicación para el podcast 'El mundo del arte con Carmen Corbera', el de comisariado para Nekane Aramburu por 'Le cercle lumineux' en el Museu Apel·les Fenosa, el de galería de arte por mejor exposición histórica para la Galería Joan Gaspar por 'Clavé en escena' y el de mejor programación anual para la Galería Alegría.

Los Premis GAC han otorgado el galardón a la galería de arte por mejor exposición a Galería Antoni Pinyol por la exposición 'Eclipsi' del artista Carles Pujol, en la categoría de artista consolidado; a la Galería Rocío Santa Cruz por 'La campana còsmica i el llac que respira' de Dionís Escorsa, en la de artista de media carrera, y a la Galeria Sorondo Projectes por 'Un puñal en el pañuelo' de Luis Renteria, en la de artista emergente.