Los Premis Gaudí reúnen a nominados en Barcelona en la tradicional fotografía de familia

Foto de familia de los nominados a los 18 Premis Gaudí, a 20 de enero de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los 18 Premis Gaudí, que se entregarán el 8 de febrero en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, calientan motores con la tradicional fotografía de familia que ha reunido a unos 90 nominados en el Dhub, en una edición con 'Romería', de Carla Simón con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, como los filmes con más candidaturas.

En un encuentro con medios este martes, la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, quien este año también opta a ocho premios con 'Frontera', ha dicho que ha sido un "año magnífico" para las producciones catalanas, con mucha presencia en los festivales.

Colell ha pedido "no bajar la guardia" y dar todavía mayor visibilidad a las películas para conectar más con el público, y ha afirmado que este 2026 también será un buen año de producciones.

'ROMERÍA'

La directora Carla Simón ha asegurado que está "muy contenta" con el viaje de 'Romería', y ha afirmado que comprobado que la película ha conectado internacionalmente.

Simón ha dicho que, con su tercera película con nominaciones, vive de una forma "más relajada" la carrera por los galardones y que sí está nominada lo abrazo y si no no debe afectarte, y ha subrayado que es un aspecto circunstancial que no cambia a la película.

'SIRAT'

El productor Oriol Maymó, a dos días de conocer si 'Sirat' será nominada a los Oscar, ha dicho que es una película "muy de entrañas" que ha sabido conectar con un público muy amplio.

El actor Sergi López, nominado en la categoría de mejor actor por 'Sirat', ha dicho que la experiencia de interpretar un personaje que atraviesa "un desierto de dolor" ha sido estupenda, y ha recordado que es una película que propone una mirada hacia el interior y una reflexión sobre la muerte.

Amanda Villavieja y Laia Casanovas, encargadas junto a Yasmina Praderas del sonido de 'Sirat', han celebrado el reconocimiento que están recibiendo con este apartado de la película, en un filme que tenía necesidad de "este viaje inmersivo y de provocar las emociones" con el sonido como sustento.

'SORDA'

La actriz Miriam Garlo, nominada por 'Sorda', ha afirmado estar contenta y orgullosa por la nominado y haber aportado "un granito de arena" para visibilizar con un personaje que fuera auténtico y complejo, y ha confiado que el hecho de contar con una intérprete con sordera no sea una moda y sea entendido como algo normal.

Por su parte, Álvaro Cervantes, doble nominado por 'Sorda' y 'Esmorza amb mi', ha afirmado que son dos películas "artesanales", cocinadas a fuego lento, y ha subrayado que el viaje está siendo muy emocionante.

'ESTRANY RIU', 'MOLT LLUNY' Y 'ESMORZA AMB MI'

El realizador Jaume Claret Muxart, doblemente nominado por la película 'Estrany riu' y el cortometraje 'La nostra habitació', ha afirmado que es un año muy potente de películas de producción catalana, y que con las 8 nominaciones al filme se valora "el trabajo de todo el equipo".

El director Gerard Oms, con 5 nominaciones por 'Molt lluny', ha afirmado que las nominaciones a los grandes premios es una oportunidad para que se siga hablando de la película, que ha dicho que ha tenido un gran acogida en festivales, salas y en plataformas: "Lo más maravilloso es hablar de cine y enriquecernos".

El director Ivan Morales, con 5 nominaciones por 'Esmorza amb mi', ha dicho que haber hecho la película "es un milagro" y que ha conseguido hacer la que quería, y ha explicado que seguirá combinando teatro y cine.

Los Premis Gaudí se entregarán en una gala en el Gran Teatre del Liceu presentada por las actrices Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr y Carla Quílez y la cantante y compositora Maria Arnal, que girará alrededor del "alma del cine" y la conexión con el público.