Los Premis Pimec 2026 reciben 130 candidaturas, un 2% más

Los miembros del jurado de los 39 Premis Pimec - PIMEC

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Premis Pimec 2026 han recibido 130 candidaturas, un 2% más que el año pasado, y el jurado se ha reunido este martes para analizarlas, informa Pimec en un comunicado.

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha asegurado que se trata de un récord de participación que "demuestra el dinamismo, la capacidad de innovación y el compromiso del tejido empresarial catalán".

Los galardones se entregarán el próximo 30 de septiembre en un evento que se celebrará en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y se entregarán el premio a la Pyme más competitiva, el premio a la Calidad Lingüística Empresarial y el Premio Valores al Compromiso Social Empresarial.