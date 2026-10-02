La presidenta del TSJC pide a los diputados "herramientas sólidas" en materia de vivienda

Archivo - La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mercè Caso, preside la apertura del año judicial, a 3 de octubre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha expresado que es difícil hablar de paz si los derechos mínimos no están garantizados y ha recordado que la vivienda es uno de ellos, por lo que ha pedido a los diputados "herramientas sólidas" para dar respuesta y que tengan una mirada amplia y justa.

Así lo ha expresado este viernes en el acto de apertura del Año Judicial, en el que ha recordado que el decanato de Barcelona fue pionero en la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona en relación a los desahucios: "Muchas de las actuaciones que previmos, después pasaron a la ley. Continuamos avanzando para garantizar que todos los derechos que deben de ser protegidos tengan una respuesta".

Asimismo, Caso ha añadido que, "en tiempos de desánimo y de desencanto hace falta armarse de nuevo de esperanza" y ha recordado que las generaciones que hicieron posible un sistema de derechos sociales básicos tenían esperanza, creían en su viabilidad y se entregaron con energía.

LEY DE EFICIENCIA

La presidenta del TSJC ha hecho mención a la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial, cuya implementación el año pasado, ha dicho, no fue fácil y en la que todos los involucrados trabajaron hasta la "extenuación".

Sobre su efectividad, ha dicho que "todavía es pronto" para valorar si esta reforma ha conseguido sus objetivos, pero ha insistido en que la nueva organización no hará más ágil la administración de justicia si no hay más medios materiales y humanos.

"Sabemos que el Departament de Justicia está haciendo un esfuerzo importantísimo, pero hace falta que los equipos de funcionarios y funcionarias estén completos, que tengan formación adecuada, que el sistema de gestión procesal penal funcione y funcione bien".

MÁS JUECES

En relación al Real Decreto que prevé la creación de 91 plazas de jueces para Catalunya entre diciembre de 2026 y noviembre de 2027 ha dicho que son "buenas noticias" pero que, en paralelo, la Sala de Gobierno está trabajando en un plan estratégico de impulso a la carrera judicial en la comunidad autónoma que, en cada concurso que se publica, pierde jueces y magistrados.

"No queremos sillas vacías, queremos jueces y juezas que se ocupen, que las llenen, que celebren juicios, que dicten resoluciones, que se queden en Catalunya", ha reivindicado Caso.

USO DE LA IA

Caso también ha dicho que es necesario tener presente el impacto de la inteligencia artificial en la justicia y que es "indispensable" que el Consejo General del Poder Judicial provea a jueces y magistrados de herramientas que faciliten su labor, pero que no supongan su sustitución.

Frente al despliegue tecnológico, Caso ha reivindicado la humanidad de la justicia: "Solo un humano puede entender el alma de otro ser humano. Solo un juez o jueza humana es personalmente responsable de sus decisiones".

MOMENTO "CONVULSO"

La presidenta del TSJC ha afirmado que "vivimos un momento convulso en que la guerra ya no es un rumor lejano, sino que ya llena de sangre y destrucción los campos y ciudades de nuestro continente, un momento en el que los derechos humanos más fundamentales son ignorados abiertamente y en el que las instituciones internacionales destinadas a la exigencia de responsabilidades son menospreciadas groseramente".

En este sentido, ha reivindicado la labor de los jueces como un instrumento de pacificación de los conflictos y como una garantía del respeto a la ley y la sumisión a ella de todas las personas, "sin distinción".

Paz, ha continuado, también es que las mujeres puedan vivir sin miedo, y ha reconocido que aunque se ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género, no se ha conseguido el objetivo: "Revisaremos hasta la extenuación todos los protocolos".

La paz, ha proseguido, también es el respeto a la diversidad de una sociedad que crece "gracias a la mezcla de culturas y formas de pensar" y ha recordado que los tribunales velarán por la libertad, la igualdad y la justicia.

ARMAS

En el acto, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha presentado los datos de la Memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona del año 2025, y ha reflexionado sobre "si la respuesta penológica es lo suficientemente contundente" en lo relativo a la posesión de armas blancas y de fuego por parte de bandas criminales.

Entre los datos más relevantes, ha señalado que los delitos cometidos el año pasado por menores de edad experimentaron un incremento de un 4,5%, siendo especialmente destacable el aumento del 17% de robos con violencia e intimidación.

También ha afirmado que los delitos contra la libertad sexual "continúan mostrando una tendencia ascendente que resulta bastante preocupante", con un aumento de un 9% de casos de agresión sexual, lo que confirma una evolución sostenida en los últimos años.

Bañeres ha destacado que las muertes intencionales consumadas, y finalmente calificadas como homicidios o asesinatos, experimentaron un descenso significativo, pasando de 68 en 2024 a 55 en 2025.

No obstante, esta evolución favorable contrasta con el incremento de un 13% de las tentativas de homicidio y con el aumento de un 20% de los homicidios imprudentes, circunstancias que obligan a mantener "muchísima vigilancia" ante estas formas de criminalidad.

Durante el transcurso del acto, en el que ha estado presente el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, también se ha hecho entrega de distinciones a los magistrados que en 2025 cumplieron 25 y 35 años de carrera, entre ellos a Caso y al presidente de la Audiencia de Barcelona, el magistrado Antonio Recio, así como un reconocimiento a aquellos que accedieron a la jubilación.