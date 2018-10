El presidente de la Diputación de Lleida dice que no dimitirá porque no ha hecho "nada mal"

Publicado 02/10/2018 21:01:30 CET

Joan Reñé se acoge a su derecho a no declarar ante los Mossos

LLEIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha quedado en libertad con cargos la tarde de este martes a la espera de declarar ante el juez tras ser detenido por la mañana en su casa en una operación anticorrupción y ha asegurado, tras regresar a la sede de la institución, que nunca ha recibido comisiones y que no dimitirá porque no ha hecho "nada mal".

"Yo entiendo que las personas dimiten cuando hacen algo mal, yo no he hecho nada mal, por lo tanto en ningún caso me planteo la dimisión", ha afirmado al ser preguntado por los medios de comunicación si se había planteado alguna dimisión.

Reñé se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisaría de los Mossos d'Esquadra, según ha explicado él mismo, y el resto de los detenidos también han quedado en libertad, entre ellos el jefe de servicios de vías y obras de la Diputación, Enrique Regaño, responsables de la empresa MJ Grúas y dos cargos de carreteras de la Generalitat.

"Mi actuación y la de la Diputación de Lleida ha sido siempre y en cada uno de los procedimientos de contratación y licitación transparentes públicos y ajustados a derecho. Así lo ratifican todos los informes del secretario interventor y del secretario general", ha afirmado.

"Mi conducta personal e institucional ha sido y es irreprochable y nunca he recibido comisiones ni he actuado en beneficio de nadie. Ya lo dije así y aquí hace justamente tres años cuando alguien osó acusarme de hechos falsos", ha agregado.

Reñé ha dicho que ha colaborado en todo y para todo con la justicia y ha pedido "celeridad en la investigación y resolución del procedimiento" para poder así acreditar su honestidad y honorabilidad, y ha lamentado haberse enterado del proceso por los medios de comunicación.

"Es bastante triste en un Estado de derecho que uno se entere que está detenido por la radio y muchos de ustedes ya sabían que a mí me habían detenido antes de que los Mossos se personaran en mi casa", ha dicho dirigiéndose a los medios.

"Estoy indignado y siento impotencia ante esta trama de personajes que atentan obsesivamente contra mi honorabilidad. Hemos puesto orden, rigor, transparencia y respeto a las normas", ha afirmado evitando concretar a qué personas se refería.

Reñé ha agradecido las muestras de apoyo como presidente de la Diputación de Lleida y como alcalde de Fondarella (Lleida).

PRESUNTA CORRUPCIÓN

Las diligencias han sido ordenadas por el Juzgado de Instrucción 1 de Lleida por un presunto delito de corrupción en la contratación de una empresa, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un comunicado.

El operativo ha realizado registros en la sede de la Diputación, en un domicilio particular y en la sede de la empresa afectada, y las detenciones se han realizado en Lleida, Balaguer y Solsona (Lleida).

Todo parte de una querella de la Fiscalía de Lleida por unos hechos que pueden ser constitutivos de diversos delitos contra la Administración pública, especialmente de cohecho y fraude en materia de contratación así como de blanqueo de capitales.