Los préstamos hipotecarios para viviendas suben un 12,6% en Catalunya en noviembre

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los préstamos hipotecarios para la compra de viviendas en Catalunya crecieron un 12,6% interanual en noviembre, casi tres puntos por encima de la media nacional, según ha informado este miércoles el Colegio Notarial de Catalunya en un comunicado.

En total, se concedieron 6.037 hipotecas en la comunidad, un 19 % del total de las autorizadas en el conjunto de España, con una cuantía media de 194.627 euros, un 3,5% más respecto al mismo mes del año anterior.

Respecto a la compraventa de viviendas, en Catalunya se autorizaron 9.534 operaciones en noviembre, un aumento de un 0,9 % interanual, ligeramente por encima de la cifra a nivel nacional, donde estas operaciones disminuyeron un 2,4 % interanual.