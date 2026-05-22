Los Presupuestos contemplan 4.963 millones en compromisos plurianuales pactados con ERC y Comuns

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, en rueda de prensa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026 incluye, como los aprobados por el Consell Executiu en febrero, un gasto total de 49.162 millones de euros, pero con la novedad de 4.963 millones en fondos que se habilitarán para cubrir los compromisos pactados con ERC y Comuns hasta 2030.

El gasto total supone un incremento de 4.604 millones, un 10,3% más, respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023.

De estos compromisos plurianuales, que tienen el objetivo de fortalecer el liderazgo de Catalunya con distintos proyectos, 893 millones se ejecutarán durante el 2026.

Esto sale de dos disposiciones adicionales: una de ellas, de 360 millones ya estaba prevista en el proyecto de febrero en la partida de fondos no departamentales, sin llegar a puntualizar a qué programas se adjudicarían, a falta de los acuerdos con ERC y Comuns, mientras que la otra, de unos 530 millones, corresponde a la previsión de nuevos ingresos y se deberán sumar a la cifra total.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha puntualizado que, en total, son 893 millones de euros que se suman a los acuerdos ya tenían y "que comportarán más recursos para dedicar a las políticas públicas del país".

Asimismo, ha explicado que hay más de un 80% del presupuesto que ya "está muy condicionado", destinado a hacer frente a los gastos del capítulo 1, con los salarios y nóminas de los trabajadores públicos, así como el gasto corriente de la Generalitat.

PROGRAMAS ACORDADOS

Entre los principales programas acordados, se incluye el aumento de la dotación del Pla de barris para que cuente con 400 millones, y el impulso de un Pla de pobles con 400 millones en 4 años para municipios de menos de 5.000 habitantes, con un objetivo similar al Pla de Barris, pero para este tipo de municipios.

También un plan de choque para rehabilitar vivienda al que se destinarán 630 millones en 4 años, con una línea de financiación del Institut Català de Finances (ICF) de 50 millones anuales para movilizar vivienda vacías o en desuso y finalizar construcciones.

Además, un fondo extraordinario de 250 millones para el "déficit histórico" del sistema de sanitario de Catalunya, y 400 millones de inversiones en centros educativos y 100 millones para su climatización.

Finalmente, se destinarán 481 millones para el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) 260 millones a financiación de las universidades, 90,2 millones para el impulso del catalán, 50 millones para políticas culturales y 40 para nuevas plazas de jueces.