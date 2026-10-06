PreZero gestionará los residuos generados en el Spotify Camp Noy y la Ciutat Esportiva del Barça

El FC Barcelona y PreZero convertirán el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva en espacios 'Residuo Cero' - FCB

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

PreZero y el FC Barcelona han alcanzado un acuerdo para que la empresa gestione los residuos generados en el Spotify Camp Noy y la Ciutat Esportiva Joan Gamper y que ambos recintos sean "residuo cero", informa en un comunicado este martes.

El sello 'Residuo Cero' está certificado por Aenor, garantizará que más del 90% de los residuos generados tengan una segunda vida, evitando que vayan a parar al vertedero.

La compañía prevé realizar un análisis detallado del flujo de residuos dentro del estadio y la Ciutat Esportiva para "optimizar la separación en origen, definiendo una nueva logística de recogida selectiva".

El director del área de sostenibilidad del FC Barcelona, Jordi Portabella, ha explicado que la sostenibilidad es uno de los tres pilares del plan estratégico del club y ha asegurado que el Spotify Camp Nou "es un claro ejemplo".

El director de Negocio Industrial de PreZero, Pablo Caballero, ha destacado que el estadio blaugrana "además de ser el estadio más grande de Europa, será también un referente internacional en economía circular".