Prieto afea la "dejación de funciones" de Albiol para la primera acogida de los migrantes del B9

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, ha afeado la "dejación de funciones" del alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, con la primera acogida de los migrantes que estaban ubicados en el antiguo instituto B9 de Badalona.

Lo ha dicho este jueves en una rueda de prensa para presentar el balance socioeconómico de Catalunya en 2025, en la que ha añadido que "todo el mundo ha cumplido con su trabajo" salvo el Ayuntamiento de la ciudad.

"Pero lo que tocaba al Ayuntamiento de Badalona, ¿dónde está? Es la pregunta que me hago. Más allá de discursos de odio y de montar una rueda de prensa con un titulillo para que se viera claramente su mensaje", ha dicho Prieto.

El delegado del Gobierno ha asegurado que el Consistorio "ha renunciado a subvenciones" para hacer esta primera acogida, y ha recordado que esta es una competencia de los ayuntamientos.

Por otro lado, ha dicho que el desahucio de este miércoles es una decisión judicial que "se debe cumplir".