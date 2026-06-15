Prieto afirma que la seguridad privada es una "aliada y un pilar central" de la seguridad pública

El delegado del Gobierno, Carlos Prieto, en la XXII edición del Día de la Seguridad Privada en Gavà (Barcelona) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que la seguridad privada no se debe entender como lo contrario de la seguridad pública, sino una "aliada y un pilar central" cuando está bien regulada, coordinada y ejercida, informa el un comunicado este lunes la Delegación del Gobierno.

"Ahí donde hay un hospital, una estación, un aeropuerto, un equipamiento público o comercial, un centro logístico o un gran evento hay también profesionales de la seguridad privada previniendo riesgos, ordenando accesos y detectando incidencias", ha afirmado Prieto este lunes en la XXII edición del Día de la Seguridad Privada en Gavà (Barcelona).

Por otro lado, también ha puesto en valor el papel de este sector durante la reciente visita del Papa León XIV, donde se llevó a cabo un "dispositivo extraordinario" por su dimensión, complejidad, impacto internacional y exigencia de coordinación.